“É essencial para fortalecer a assistência à saúde”, diz Sousa em pedido de base do SAMU para Grossos e Tibau

O deputado Estadual Sousa (Manoel Cunha Neto) solicitou ao Governo do Estado a instalação de bases do SAMU para as cidades de Grossos e Tibau, em audiência com o secretário Estadual de Saúde, Cipriano Maia, nesta segunda-feira (4), em Natal.

Sousa explica que Tibau tem oficialmente pouco mais de 50 mil habitantes, mas que nos períodos de veraneio aumenta em até dez vezes o número de habitantes e que é uma cidade que está crescendo muito, o mesmo que ocorre com Grossos.

A presença de uma equipe do SAMU para o socorro imediato da vítima de acidente ou até outros tipos de ocorrências significa ampliar as chances do paciente ter uma chance de sobreviver. “É essencial para fortalecer a assistência à saúde”, diz Souza

Após ouvir os argumentos do deputado Sousa, que também dialogou com as prefeitas de Tibau (Lidiane Marques) e Grossos (Cintia Sonalle) sobre a questão, o secretário se comprometeu em agilizar a implementação do serviço nas duas cidades nos próximos meses.

O Governo do Estado está expandindo o serviço de SAMU para o interior do Rio Grande do Norte, já tendo instalado em Patu e já está em fase de implantação na cidade de Umarizal, no caso, por intermédio do deputado estadual Bernardo Amorim, que é médico.