Condenado por matar o bebê Caleb é preso em Campina Grande, na Paraíba

Geovani de Melo Nogueira, de 25 anos, foi preso pela Polícia Militar da Paraíba, no município de Campina Grande, na manhã desta terça-feira (5).

O homem era foragido da justiça do Rio Grande do Norte. Ele foi condenado em abril de 2020, juntamente com o irmão, Jefferson de Melo Nogueira, a 102 anos de prisão pelo homicídio do bebê Anthony Calleb, de 1 ano e 6 meses. O crime aconteceu em novembro de 2018, em Mossoró.

Geovani estava foragido desde maio de 2020. Dois meses após ser condenado pelo crime, ele, Jefferson e outros detentos conseguiram fugir da cadeia pública de Mossoró.



Em junho do mesmo ano, os irmãos se envolveram em uma troca de tiros com a PM, entre o conjuntos Odete Rosado e o Sítio Melancias. Jefferson acabou ferido e morto. Geovani conseguiu fugir.

Nesta terça, Geovani de Melo foi preso durante uma ação conjunta da força tática da Polícia Militar da Paraíba e da Força-Tarefa de Segurança Pública – FTSP, sediada em Mossoró.



Após ser preso, o foragido foi conduzido à Polícia Civil paraibana para os procedimentos. Ele deverá ser recambiado para Mossoró. Policiais penais deverão fazer a escolta do preso até a Cadeia Pública do município.