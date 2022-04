Rio Grande do Norte não registra mortes por Covid19 há 10 dias, diz Sesap

O último óbito registrado no período de 24 horas anteriores foi do dia 1º de abril, no município de Parelhas. Esse é o único óbito notificado no mês de abril, de acordo com o Secretara do estado da saúde pública (Sesap). Por meio de nota, a pasta reforçou a importância da imunização contra a Covid-19 e orienta a população a procurar os postos de vacinação para completar esquema vacinal.