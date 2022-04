Projeto “Semana santa com peixe na mesa” distribui 5 toneladas de peixe em Grossos

A iniciativa da prefeitura de Grossos contemplará famílias inseridas nos Programas do Governo Federal, Cadúnico e Bolsa Família, que fizeram cadastros juntos as secretarias responsáveis pela ação. A expectativa é de distribuir cerca de mil quilos de peixe tipo atum a famílias do município. Nesta quarta-feira (13) a distribuição do pescado será realizada na zona rural. Na cidade será na quinta (14) no largo da Rodoviária a partir das 8h.