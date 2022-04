Serra do Mel: Bibiano articula com secretários para agilizar serviços públicos

“A reunião nos garante um norte do funcionamento das ações, bem como de planejar e discutir como podemos avançar ainda com as melhorias para atender a população de Serra do Mel. Agradeço por ter uma equipe empenhada e comprometida também com o desenvolvimento da nossa cidade”, ressaltou o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo

O prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), do município de Serra do Mel, se reuniu com todo secretariado na manhã desta terça-feira, 12, para discutir estratégias e melhorias do serviço público de cada secretaria, bem como o alinhamento das ações administrativas e operacionais.

Segundo o prefeito, é importante a realização de reuniões onde cada um pode expor suas dificuldades, anseios e expectativas, bem como apresentar estratégias que possam dar mais rapidez as ações a serem desempenhadas dentro dos princípios de legalidade e transparência.

Durante a reunião, os secretários abordaram sobre as atividades realizadas, algumas ações em andamento e outras que aguardam os trâmites burocráticos para serem iniciadas.

“A reunião nos garante um norte do funcionamento das ações, bem como de planejar e discutir como podemos avançar ainda com as melhorias para atender a população de Serra do Mel. Agradeço por ter uma equipe empenhada e comprometida também com o desenvolvimento da nossa cidade”, ressaltou o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo.