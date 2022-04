Prefeitura de Governador Dix Sept Rosado vai distribuir 5 toneladas de peixes

A distribuição é voltada para as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e será feita a partir desta quarta-feira, dia 13. É necessário apresentar documento de Identidade e Cartão do Bolsa Família ou comprovante do Cadastro Único.

A Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizará, nesta quarta-feira (13), a distribuição de 5 toneladas de peixes da Semana Santa.

A entrega ocorrerá das 7h às 14h em três pontos organizados por ordem alfabética.

As pessoas com nomes iniciados por A, B, C, D e E recebem o pescado no Gov Dix-Park;

Já com iniciais F, G, H, I J, K e L, nos nomes serão na Quadra Vicente Carlos;

Com iniciais M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, W, Y e Z, a entrega será na Quadra da Escola Municipal Educandário Dixseptiense (em frente ao Centro Covid-19).



A distribuição é voltada para as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. É necessário apresentar documento de Identidade e Cartão do Bolsa Família ou comprovante do Cadastro Único.