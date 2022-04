Prefeitura de Mossoró realizou mais de 260 cirurgias ginecológicas em cinco meses

A espera de mulheres para uma cirurgia ginecológica que chegou a durar até quatro anos agora faz parte do passado. A nova realidade está sendo transformada pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, que registrou até o mês de março a realização de mais de 260 procedimentos cirúrgicos na área de ginecologia.

As cirurgias ginecológicas foram retomadas no município em outubro de 2021 e vêm acontecendo desde então com o objetivo de garantir mais esse serviço e zerar uma fila de espera que já acumulava 400 solicitações.



A retomada das cirurgias ginecológicas vem devolvendo a saúde e o bem-estar a muitas mulheres que enquanto aguardavam a retomada do serviço sofriam com dores, desconfortos e muitas precisaram parar de trabalhar devido aos incômodos. Como é o caso da agente de saúde Ana Lúcia Diógenes, 55 anos, que tinha sérios problemas de saúde referentes a complicações ocasionadas por miomas no útero e precisou parar de trabalhar por conta das fortes dores que sentia. “Eu sofri muito com dores, sangrava muito e precisei parar de trabalhar devido a esse problema”, relata.



Ana Lúcia conta que, somente quando conseguiu fazer a cirurgia é que se sentiu aliviada e teve de volta a sua saúde. “O meu médico disse que eu precisava fazer histerectomia e, quando foram retomadas as cirurgias, fiquei muito feliz porque eu não tinha condição de fazer o procedimento por meio de um hospital particular. Deu tudo certo, a minha recuperação foi perfeita e hoje eu estou feliz, agradecida e muito bem de saúde”, declarou.

Outro exemplo dos benefícios da retomada das cirurgias ginecológicas para a população em Mossoró é relatado pela dona de casa Marli Barbosa Oliveira, 54 anos, que foi submetida a um procedimento cirúrgico na Maternidade Almeida Castro. Ela conta que vinha sofrendo muito com incômodos, dores e incontinência urinária. Os problemas de saúde apresentados por Marli necessitavam de cirurgias, que foram realizadas de uma só vez recentemente. “Ainda estou me recuperando, mas graças a Deus deu tudo certo e estou bem. Fiz cirurgia de períneo e na bexiga. Deu tudo certo, só agradeço”, disse.



Marli destaca também que, quando o médico solicitou a cirurgia, ela deu entrada no setor de regulação da Secretaria Municipal de Saúde e em pouco tempo foi chamada. “Eu não fiquei muito tempo na fila de espera. Logo fui chamada e graças a Deus fiz minhas cirurgias e deu tudo certo”, ressaltou.

A gerente-executiva do setor de regulação da Secretaria Municipal de Saúde, Máxima Miliane, reforça que as indicações de cirurgias devem ser encaminhadas ao setor de regulação para que o agendamento seja realizado. A regulação funciona no prédio do Centro Administrativo Prefeito Alcides Belo, no bairro Aeroporto.



Secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas ressalta a importância da retomada do serviço em Mossoró. Ela lembra que, ao assumir a pasta da Saúde, encontrou o setor de cirurgias ginecológicas paralisado há quatro anos, com um acúmulo de cerca de 400 solicitações.



“Quando assumimos a Saúde, encontramos uma fila de quase 400 mulheres esperando por cirurgia ginecológica. Desde outubro de 2021, iniciamos a realização dessas cirurgias como o objetivo de zerar a fila e já realizamos até aqui 260 procedimentos cirúrgicos. O que significa que 260 mulheres já deixaram de sofrer por problemas ginecológicos. Problemas que, em muitos casos, inviabilizaram que as mulheres trabalhassem e hoje estamos conseguindo devolver a saúde a essas mulheres para que elas possam viver melhor”, frisou Morgana Dantas.