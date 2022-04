Prefeitura distribui 5 toneladas de peixe para 3 mil famílias grossenses

A Prefeitura Municipal de Grossos realizou na manhã desta quinta-feira (14), no largo do Terminal Rodoviário, a entrega do tradicional peixe da Semana Santa. Segundo dados da Secretaria Municipal de Assistência Social, aproximadamente três mil famílias de Grossos, da zona rural e urbana, foram contemplados com cinco toneladas de peixe.



A prefeita Cinthia Sonale e o vice-prefeito Galego Caetano acompanharam de perto a tradicional entrega do peixe, e falaram a todos que estavam presentes. "É uma grande satisfação poder realizar essa ação, significa mais alimento na mesa do nosso povo. Ontem entregamos dois mil quilos de atum na zona rural. Hoje, a entrega é na cidade, e vai beneficiar mais pessoas com peixe. Quero agradecer a todos os colaboradores que trabalharam com empenho e dedicação para que tudo saísse como combinado, estava tudo organizado. Feliz sexta-feira da paixão", disse a chefe do executivo municipal.



Para ter direito ao pescado, as famílias precisavam estar inseridas no Cadúnico e Bolsa Família. Cada família recebeu 2 quilos de peixe tipo . A retirada do peixe aconteceu mediante entrega de documento de identificação.



Estiveram no evento, populares, vereadores, secretários municipais e servidores.