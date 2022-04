Governo prorroga Estado de Calamidade Pública em saúde no RN por 90 dias

Diante do quadro da pandemia da Covid-19 ainda ser preocupante no Rio Grande do Norte, com 240 novos casos confirmados nas últimas 24 horas e um óbito, o Governo do Estado renovou por mais 90 dias o decreto que declara Estado de Calamidade Pública em saúde.



Publicado no Diário Oficial do Estado - DOE deste dia 14, o decreto 31.404, DE 13 DE ABRIL DE 2022, prevê no artigo 2º que "O Gabinete Civil do Governo do Estado (GAC) emitirá ofício requerendo Reconhecimento Federal de Estado de Calamidade Pública, incidente no Estado do Rio Grande do Norte, instruído na forma estabelecida pela Portaria Ministerial nº 743, de 26 de março de 2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e com base nas normas que configuram "desastre natural biológico, Nível III – Desastre de Grande Intensidade, caracterizado por epidemia de doença infecciosa viral que provoca o aumento brusco, significativo e transitório da ocorrência de doenças infecciosas geradas por vírus".



A vigência do novo Decreto inicia no próximo 18 de abril até julho, podendo ser prorrogado por igual período, e considera a necessidade, ainda, de proporcionar respostas urgentes para evitar a proliferação, reduzir o rápido crescimento do número de infectados e fortalecer as estruturas de atendimento aos afetados pelo COVID-19.



Recentemente, em 6 de abril, o Governo editou o DECRETO Nº 31.360, que tornou facultativo o uso de máscaras de proteção facial em todo o estado.

A flexibilização é válida para locais abertos e fechados, conforme recomendação do Comitê Científico de Especialistas da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap).



Apesar da flexibilização, permanece a recomendação para que continuem usando máscaras aqueles que pertencem a grupos de risco, como idosos, gestantes e imunossuprimidos; todos que apresentarem sintomas gripais; e no âmbito do transporte público de passageiros. Não é necessário exigir o passaporte vacinal em eventos e estabelecimentos abertos, com ventilação natural e limitados a 100 pessoas. Em todo o Estado segue a vacinação contra a Covid-19, 83% da população potiguar está totalmente imunizada, e 93% tomaram pelo menois 1 dose ou a dose única.



Dados atualizados sobre Covid-19 no RN



Casos Notificados e Confirmados nas últimas 24 horas: 240. Um óbito confirmado ocorrido nas últimas 24 horas, registrado no município de Macaíba.



DADOS GERAIS:

- Casos Confirmados: 501.672

- Casos Recuperados: 489.905

- Casos em acompanhamento: 3.608

- Óbitos Confirmados para Covid-19: 8.159

- Óbitos Suspeitos: 1.501