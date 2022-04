Senador Jean foca em tarifa zero para transporte publico e energia no mar

Depois de adaptar a legislação para receber investimentos em ferrovias e baixar o preço dos combustíveis no Pais, o senador Jean Paul Prates se concentra agora na preparação do País para receber os carros elétricos e para produzir energia no mar

Após concluir com sucesso o Marco Regulatório do Transporte Ferroviário do País, o líder da minoria no Senado, Jean Paul Prates, do Rio Grande do Norte, se concentra agora na preparação da Legislação Brasileira para produzir energia no mar e em águas interioranas, assim como iniciar o processo de transição de carros que queimam combustíveis fósseis para carros tracionados por energia elétrica limpa, de forma sustentável e com benefício social.

“A eletromobilidade poderá proporcionar, a longo prazo, tarifa zero nos sistemas de transporte público, com conforto e segurança”, assegura o senador Jean Paul Prates em reunião com os empresários ligados a FIESP, em São Paulo.

Graduado em Economia e Direito no Rio de Janeiro, com mestrado em desenvolvimento urbano na Universidade da Pensilvânia em Petróleo e Energias Renováveis na França, Jean Paul Prates, que assumiu o mandato em substituição a governadora Fátima Bezerra, tem buscado no Senado Federal aprovas grandes projetos que proporcione o desenvolvimento do País.

Foi assim quando fez nascer a legislação que permitiu o investimento no setor de energia solar e eólica, com destaque para o Rio Grande do Norte. Também quando preparou a legislação para reativar o setor ferroviário, pensando em proporcionar ao Estado do RN uma estrutura de logística possível de desenvolver o Estado, assim como o restante do País.

Antes de começar a trabalhar na questão do projeto para regulamentar a produção de energia eólica no mar e em águas interioranas, Jean Paul Prates trabalhou no Congresso Brasileiro para oferecer o mecanismo ao Governo Federal para baixar o preço dos combustíveis e estabiliza-lo, em relação as oscilações do preço do barril de petróleo no mercado internacional.

A concentração agora é o setor elétrico. “Na Comissão de Meio Ambiente, sou relator do PLS 454/2017, que vai dar as diretrizes para a inserção gradual dos veículos elétricos no país. O Brasil tem plenas condições de se tornar um grande expoente na eletromobilidade. Precisamos encarar os desafios econômicos, sociais e ambientais que o tema envolve!”, diz o senador.

O senador acrescenta: “Estamos trabalhando em projetos de um futuro governo do PT para induzir a eletromobilidade de maneira inteligente, compatível com o nosso desenvolvimento e estimuladora de investimentos”, acrescenta, lembrando que ao acontecer esta conversão vai surgir uma série de investimentos novos em suporte a este tipo de transporte.

Assim como trabalhou para estruturar o país de uma legislação que permita a reativação das ferrovias, pensando principalmente no RN, o senador Jean Paul Prates também está projetando a legislação para produzir energia no mar pensando no litoral RN, considerando tecnicamente um dos melhores do mundo para produzir energia. É raso, não tem tempestade ou terremotos e o vento é forte e constante.

O projeto para produzir energia no mar, espera concluir até o final de seu mandato, no dia 31 de dezembro de 2022. Já a transição dos carros que queima combustíveis fósseis para rodar com energia limpa, é mais amplo, mais demorado e acredita num futuro governo do PT (Lula) para efetivamente colocá-lo em prática. É o que pensa o senador Jean Paul Prates.

