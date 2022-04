Campanha para incentivar motoristas a utilizarem GNV no RN é prorrogada

A Companhia Potiguar de Gás (Potigás) prorrogou até o dia 13 de maio de 2022 a promoção “Vai no gás com bônus de mil reais” que incentiva a conversão de veículos para o Gás Natural Veicular (GNV) no Rio Grande do Norte.

A campanha foi iniciada em fevereiro e está contemplando os primeiros 200 veículos convertidos com kits de 5ª e 6ª geração com cilindros novos nas oficinas homologadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Para aderir à promoção, os motoristas precisam atender plenamente aos pré-requisitos estabelecidos pelo regulamento disponível em: https://potigas.com.br/p/regulamento. O bônus é depositado diretamente em conta bancária de titularidade do participante.

O GNV é o combustível mais econômico no estado. De acordo com a última pesquisa de preços realizada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), o gás natural veicular apresenta uma economia de 58% com relação ao etanol e de 54% com relação à gasolina. Isso significa que ao abastecer com R$ 50, o motorista consegue rodar 59 km com etanol, 65 km com gasolina e 140 km com GNV.

“É uma economia significativa, principalmente para aqueles motoristas que utilizam muito o veículo. Além disso, a promoção também ajuda o retorno mais rápido do investimento do kit de conversão”, explica Sérgio de Paula, diretor técnico e comercial da Potigás.