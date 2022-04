Professores de Almino Afonso podem entrar em greve caso prefeita não negocie pagamento do piso

Os professores do município de Almino Afonso poderão entrar em greve na próxima segunda-feira (25), caso a prefeitura não realize negociação com a categoria para pagamento do piso nacional do magistério, de 33,24%, até esta data.

Nesta terça-feira (19), os professores realizaram um protesto em frente à sede da prefeitura, a fim de pressionar a prefeita Jéssica Amorim a negociar.

Segundo informou o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Elir Batista de Araújo, o pagamento do piso vem sendo desrespeitado desde janeiro. Em fevereiro a categoria precisou enviar um ofício à prefeitura com uma proposta e solicitando a negociação.

Apesar disto, as contrapropostas só vieram no dia 5 de abril. Segundo Elir, a prefeita Jéssica Amorim propôs o início do pagamento do piso com 18% em maio e os outros 15,23% apenas em julho de 2023, sem pagamento do retroativo.

Em assembleia realizada no dia 12 de abril, os professores decidiram, por unanimidade, rejeitar as contrapropostas. Desde então, a prefeitura não realizou nenhuma outra tentativa de negociar com eles.

“Jéssica Amorim, que é filha do deputado estadual Dr. Bernardo, não está levando a sério o pagamento do reajuste e que esse comportamento desrespeitoso pode levar a uma greve da categoria. Claramente, o Dr. Bernardo não cobra em casa o que cobra fora”, disse o SIFUMAA por meio de nota.

Ainda segundo Elir Batista, caso não haja nenhuma proposta satisfatória à classe dos professores até segunda-feira (25), será declarada a greve. A medida deixará cerca de 400 alunos da rede municipal sem aulas.

O MOSSORÓ HOJE entrou em contato com a Prefeitura de Almino Afonso, por meio de sua assessoria de comunicação, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.