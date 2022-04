Aneel aprova reajuste de 19,87% no valor da conta de energia do RN

Foi aprovado nesta terça-feira (19) o reajuste tarifário anual da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – Neoenergia Cosern.

As novas tarifas da empresa, responsável pela distribuição de energia a 1,5 milhão de unidades consumidoras do Rio Grande do Norte, passam a vigorar em 22 de abril com reajuste de 19,87% para o consumidor residencial.

Os itens que mais afetaram a correção foram os Encargos Setoriais, os Custos de Distribuição e a Retirada de Financeiros Anteriores. Os custos de transmissão, por sua vez, geraram impacto negativo.

A combinação do reajuste tarifário aprovado hoje com o término da cobrança bandeira escassez hídrica resultou em um impacto tarifário para o consumidor B1 residencial convencional de - 4,11%.

CONFIRA OS ÍNDICES APLICADOS: