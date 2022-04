Feriado de Tiradentes deverá ser com céu parcialmente nublado a claro no RN

A previsão do tempo para o feriado de 21 de abril, dia de Tiradentes, é de céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões do Rio Grande do Norte.

Com relação aos dias seguintes, o Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) prevê ocorrência de pancadas de chuvas no sábado (23), nas regiões de Mossoró, Alto Oeste, Vale do Açu e Litoral.

As temperaturas no período deverão variar entre 22°C, durante as madrugadas e 32°C durante, nas tardes. Para o interior do estado, as máximas poderão chegar aos 34°C e mínimas deverão variar entre 22°C a 24°C.

“As chuvas previstas decorrem da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) sobre a região”, disse o chefe da unidade de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.

Além da previsão do tempo, o Sistema de Monitoramento da Emparn disponibiliza diversas informações para consulta como a pluviometria de cada município, zoneamento agrícola e risco climático. O acesso é pelo site emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia.

Previsão para os próximos dias:

21/04/22 - quinta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

22/04/22 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

23/04/22 - sábado - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com pancadas de chuva no Alto Oeste, Mossoró, Vale do Açu e Litoral.

24/04/22 - domingo - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.