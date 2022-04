Carro com família é arrastado por enxurrada na Br-304 no Oeste Potiguar

O caso aconteceu na noite desta quarta-feira, 20, próximo ao acesso da BR 304 à cidade de São Rafael na BR-304, na região do Vale do Açu. Além do veículo, a enxurrada destruiu a Adutora Sertão Central. Dentro do veículo estavam cinco pessoas (pai, mãe filho e um casal). Eles seguiam pela rodovia quando o Logan branco foi levado com eles dentro pela enxurrada córrego a baixo por cerca de mil metros, quando ficou preso numa carnaúba. A enxurrada foi causada pelo rompimento de um açude em propriedade privada. Destruiu um trecho da Adutora Sertão Central Cabugi. As vítimas passam bem, apesar do susto

Um carro foi arrastado por uma enxurrada após o rompimento de uma açude/barragem na noite de quarta-feira (20), próximo a entrada que dá acesso à cidade de São Rafael na BR-304, no Vale do Açu. Ninguém ficou ferido.

Além de ter arrastado o carro, com cinco pessoas dentro, a enxurrada não danificou a pista, segundo a Polícia Rodoviária Federal, porém, segundo a CAERN, rompeu a adutora Sertão Central, sendo necessário suspender o abastecimento das cidades da região Central para substituir o trecho do duto.

Dentro do veículo estavam cinco pessoas uma família (pai, mãe e filho), além de outro casal, que seguiam pela BR 304 quando a força da água avançou sobre a estrutura de uma ponte que fica na altura do quilômetro 127 da rodovia, e danificou parte da estrutura lateral. O carro foi arrastado, saiu da pista e só parou vários metros depois, quando bateu em uma carnaúba.

Os militares do corpo de bombeiros de Mossoró foram acionados para realizar o resgate, mas ao chegar no local a família já tinha sido resgatada do veículo.



Segundo informações do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (Emater), a enxurrada teria sido provocada pela sangria de um açude que leva água para o açude Pataxó, em Ipanguaçu.

A sangria do açude, somando com a sangria de outros na região Central, aumenta a preocupação com o risco de inundação da cidade de Ipanguaçu. É que historicamente, quando o Açude do Pataxó, que recebe esta água, sangra com lâmina de 90cm, inunda 70% da cidade de Ipanguaçu.