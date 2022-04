Serviços dos Restaurantes Populares em Mossoró e Baraúna serão retomados segunda-feira, 25

Os Restaurantes Populares de Mossoró e Baraúna terão seus atendimentos restabelecidos na próxima segunda-feira (25), a informação foi repassada pela secretária de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas), Íris Maria de Oliveira.

Ao serviços foram suspensos na última terça-feira (19), após a fiscalização de rotina da Sethas ter identificado irregularidades de acondicionamento dos alimentos nas unidades produtora das empresas que são responsáveis pelo fornecimento de refeições para as unidades do Alto de São Manoel, Santo Antônio e o Campus Central da UERN em Mossoró.

“Para preservar a saúde da população, a Sethas tomou a decisão de suspender o fornecimento de refeições nas unidades de Restaurante Popular em Mossoró e Baraúnas, tendo em vista ter, em inspeções de rotina, identificado irregularidades no armazenamento e na cozinha”, explicou a secretária Íris.

Representantes das empresas se reuniram nesta sexta-feira, (22), com a secretária Iris Oliveira, o secretário-adjunto Adriano Gomes, a coordenadora interina da CODES, Gilma Bezerra, além do controlador Geral do Estado, Carlos Cerveira. Ficou definido o retorno do serviço de fornecimento de alimentos após correção dos problemas encontrados.

As empresas Ponta Distribuidora de Alimentos Ltda e Nave Comércio e Serviços de Alimentos Eirelle, foram notificadas e um parecer técnico já foi encaminhado.

“Diante da gravidade da situação, a Sethas irá adotar as providências contratuais necessárias, um parecer técnico já foi encaminhado. As empresas são conhecedoras do contrato e das sanções que precisam ser encaminhadas às duas empresas que ali atendem”, explicou a secretária.