Suspeito de executar Eliel Ferreira se entrega na delegacia de homicídios de Mossoró

O suspeito de executar a tiros o bacharel em direito, Eliel Ferreira Cavalcante Júnior, de 25 anos, no dia 9 de abril de 2022, no bairro Boa Vista, se entregou na manhã desta segunda-feira (25), na Delegacia de Homicídio de Mossoró.

Ialamy Gonzaga, conhecido como “Júnior Preto”, estava foragido desde o dia do crime. Após ser ouvido pelo Delegado Rafael Arraes, ele foi encaminhado para o Itep, onde passou por exame de corpo de delito, e, em seguida, para a Cadeia Pública de Mossoró, onde ficará à disposição da justiça.

Uma entrevista coletiva foi marcada para às 15h30, quando o delegado deverá falar sobre o que foi dito por “Junior Preto”.

Duas versões sobre o crime já foram apresentadas. A primeira, divulgada pela Polícia Civil, com base no que foi relatado por outras testemunhas do caso, era de que Eliel teria sido confundido com um assaltante, perseguido e morto.

No entanto, o advogado da família, Edson Lobão, trouxe novos fatos que apontam para o crime de homofobia, onde o companheiro de Eliel também seria vítima de tentativa de homicídio.



O advogado, inclusive, cogita pedir a prisão preventiva de mais duas pessoas que teriam ajudado o Junior Preto a cometer o crime.