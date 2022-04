Centro Estadual de Educação Profissionalizante é inaugurado em Macaíba

O Centro Estadual de Educação Profissionalizante (CEEP) de Macaíba foi inaugurado nesta segunda-feira (25) pela governadora Fátima Bezerra.

A escola, denominada professora Amazonina Teixeira de Carvalho, está localizada no Conjunto Manoel Dias, bairro Mangabeira, e atende inicialmente 145 estudantes em quatro turmas da 1ª série do Ensino Médio em tempo integral. Os cursos têm duração de três anos.

"Fazemos hoje a entrega oficial de mais uma escola com instalações adequadas e bem equipadas para proporcionar formação de qualidade aos nossos jovens, atendendo o mercado de trabalho, com a definição dos cursos oferecidos e debatidos com a sociedade", afirmou a governadora Fátima Bezerra.

Com área construída de 5,5 mil metros quadrados, a unidade contou com investimento de R$ 10,9 milhões – recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e contrapartida do Governo do RN.

A escola, que já está em funcionamento, teve projeto integrado ao programa Brasil Profissionalizado e oferta os cursos técnicos de Informática e Planejamento e Controle da Produção.

O secretário estadual de Educação, Getúlio Marques, declarou que a escola é conquista do Governo, dos estudantes, professores e da sociedade como um todo.

"Vamos formar os jovens para o trabalho e para a vida. Temos o Governo de uma professora que valoriza a educação, cumpre a lei e os compromissos assumidos", disse. Ele acrescentou que, no início da atual gestão, o CEEP de Macaíba estava com apenas 20% das obras executadas.

"Com a orientação da governadora e muito trabalho concluímos os serviços e estamos entregando a escola à comunidade.”

Diretor do CEEP, o professor Rômulo Stanrley, considerou a inauguração "um momento histórico. Aqui vamos formar profissionais aptos para o mercado de trabalho em Macaíba e todo o Estado".

Para o prefeito Emídio Junior, a entrega da escola marca a história de Macaíba. “Esta escola tem estrutura completa para educação de qualidade proporcionando formação e qualificação profissional para nossa juventude. Somos parceiros do Governo do Estado, inclusive para o transporte escolar", declarou.

O Centro é a primeira escola de ensino médio em tempo integral, mantida pelo Estado, com oferta de educação profissional no município. A projeção é que nos próximos anos, 2023 e 2024, haja progressão no número de estudantes com a abertura de mais 4 turmas a cada ano para que a unidade funcione com sua capacidade máxima, 12 turmas.

Os CEEPs seguem padrão concebido dentro do programa Brasil Profissionalizado do Ministério da Educação, com 12 salas de aula, biblioteca, bloco pedagógico/administrativo, bloco de serviços e de vivência, bloco de ensino profissionalizante, laboratórios de física, matemática, química, biologia, línguas e informática, auditório, ginásio poliesportivo, salas para os professores e direção, banheiros, cozinha, cantina, refeitório, estacionamento e guarita.

Falando em nome dos estudantes a aluna Rana Mesquita externou: "Aqui enxergo a possibilidade de mudança na qualidade de vida e de futuro para mim, para meus colegas e para os estudantes que virão.”

Filha da professora Amazonina Teixeira, Paula Teixeira lembrou que ela sempre foi defensora da educação e da escola pública de qualidade. “Minha mãe foi uma mulher dos anos 30 que chegou ao posto de mestre, quando a maioria cuidava da casa. Ela sempre teve grande dedicação à educação e é exemplo para todos nós."

Representando a Assembleia Legislativa, o professor e deputado Francisco Medeiros, avaliou o CEEP como um equipamento relevante para o município e para a educação estadual. “Esta escola, por sua qualidade e estrutura, eleva a autoestima de todos nós", frisou.

