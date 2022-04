João Marcolino é transferido para Natal; estado de saúde dele é considerado estável

O blogueiro caraubense sofreu um atentado a tiros no início da tarde desta segunda-feira (25), poucos metros após sair de casa, no município de Caraúbas. Mesmo baleado, ele conseguiu chegar sozinho ao Hospital da cidade e depois foi transferido para o HRTM. Na manhã desta terça (26), foi transferido para Natal, onde deverá passar por uma cirurgia no braço.