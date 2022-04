Exames práticos de direção do Detran serão levados ao interior do RN

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) divulgou nesta terça-feira (26) o cronograma de exame prático monitorado de direção veicular especificando os municípios e as datas dos testes que serão aplicados no interior do Estado durante o mês de maio. O plano contempla 29 cidades com previsão de realização de mais de 2,5 mil exames durante o serviço itinerante desenvolvido pela Coordenadoria de Habilitação do Detran.



O coordenador de Habilitação de Condutores do Detran, Jonas Godeiro, adiantou que já na próxima segunda-feira (02) uma equipe de examinadores do Órgão estará no Oeste, contemplando as cidades de Patu e Umarizal. O cronograma será concluído no dia 31 de maio com exames aplicados na cidade de Lagoa Nova, na região Central do RN.



“A prova prática de direção é a última etapa para que o cidadão possa ter direito à CNH e para que a demanda seja atendida estamos realizando mensalmente um trabalho itinerante focado no interior do Estado, contemplado cidades polos e municípios vizinho de maneira que o cidadão não precise se deslocar até a capital ou outra unidade do Detran onde há aplicação diária de testes”, explicou.



Além das cidades de Patu e Umarizal (02/05) e Lagoa Nova (31/05), o Detran estará aplicando testes em Apodi e Caraúbas (03/05); Pau dos Ferros (04/05); São Miguel (05/05); Alexandria (06/05); Caicó (09/05); Santa Cruz e Tangará (10/05); Jaçanã (11/05); Assú e Angicos (12/05); Ceará Mirim (13/05); Alto do Rodrigues, Macau e Guamaré (16/05); Goianinha e São José do Mipibu (17/05); Nova Cruz (18/05); Passa e Fica (19/05); Extremoz (20/05); Parelhas (23/05); Acari (24/05); Jardim do Seridó (25/05); Currais Novos (26/05); São Paulo do Potengi (27/05); e Jucurutu (30/05).



De acordo com dados fornecidos pelo setor de Estatística do Detran, somente no primeiro trimestre deste ano foram realizados 20.991 exames práticos monitorados de direção veicular no RN. O dado aponta para uma média de 6.997 testes por mês. Esse número contempla a aplicação de exames nas unidades fixas do Órgão e no sistema itinerante nas cidades do interior.