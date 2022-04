Prefeita Cinthia Sonale amplia atendimento a alunos especiais em Grossos

A ação da Prefeitura de Grossos para garantir a inclusão de alunos especiais vai ganhar força com a inauguração do Centro Especializado em Apoio Multidisciplinar. A medida decorre do aumento da demanda, envolvendo criança e adolescentes, pelos atendimentos especializados das secretarias de Saúde e Educação. O CEAM será inaugurado no dia 28/04, às 16h.

Para se ter ideia, em 2021 foram atendidos 131 pacientes (crianças e jovens) no Polo Educa Grossos. Diante desse número, e tendo em vista que os últimos dois anos representam, agora, algo a ser resolvido, pois gerou problemas de ordem psicológica considerável para crianças e jovens devido ao distanciamento social – a Prefeitura de Grossos resolveu ampliar a ação que já era realizada e criou o Centro Especializado em Apoio Multidisciplinar.

Na prática haverá ampliação dos atendimentos. Segundo a secretária municipal de Educação, professora Ianara Santos, as crianças e jovens serão atendidos por vários profissionais e citou, a exemplo, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e fonoaudiólogo. Isso pela área da saúde. Pela educação, conforme a secretária, participarão os professores de Atendimento Educacional Especializado (AEE), psicopedagogo e educadora física.

“A educadora física, que vai fazer a parte de reabilitação aquática, na piscina, e os circuitos do solo. Os demais (profissionais) vão realizar atividades para que alunos interajam”, informou a secretária, acrescentando que todos os alunos que procurarem o CEAM serão atendidos. “Isso independentemente de serem da rede municipal ou estadual. Estamos organizando o cronograma de atendimento. Diariamente serão atendidas 16 crianças.

Além disso, a prefeita Cinthia Sonale determinou que as secretarias envolvidas diretamente na ação procurassem formalizar parceria com as associações de surdos e de cegos, localizadas em Mossoró. Ainda segundo a secretária de Educação, os benefícios dessa parceria já estão acontecendo. “Já temos disponibilizado o transporte para as crianças fazerem o acompanhamento. Os Deficientes visuais fazem para aprender braile e os auditivos para aprender libras”, informou.