A pedido da Prefeita Cinthia Sonale, asfalto chega à comunidade de Barra

Na manhã desta quarta-feira (27), a empresa CLC começou a pavimentação asfáltica na comunidade de Barra, em Grossos. A obra foi solicitada pela prefeita Cinthia Sonale ao governo do Estado, e atende a uma demanda antiga dos moradores daquele local.



O trecho que recebe a cobertura de asfalto corresponde a uma área de mais de 3 mil m2 de calçamento bastante danificado, estendendo-se ainda por cerca de 4 km até as imediações da Curva da Concha.



“Essa obra vai potencializar os resultados da recuperação da Dehon Caenga e melhorar o acesso de moradores e turistas que visitam nossas praias. Estou muito feliz por mais essa conquista para o povo de Grossos”, disse a prefeita ao comemorar o início dos trabalhos na manhã de hoje.



O capeamento asfáltico no distrito de Barra é um complemento à restauração em curso da RN Litorânea, reivindicação histórica dos grossenses também viabilizada pela gestão Cinthia Sonale e Galego Caetano.