Governo do RN entrega veículos e equipamentos para as forças de segurança nesta sexta, 29

O Governo do Rio Grande do Norte entrega nesta sexta-feira (29), às 10h, na Escola de Governo, novos veículos e mais equipamentos para fortalecer as instituições que compõem as forças de segurança pública que atuam no Estado.

Os materiais e veículos adquiridos somam R$ 11.423.948,00, recursos oriundos de convênios com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP), de emendas parlamentares e de recursos próprios, que estão sendo destinados para as Polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e o Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP).

Destaca-se na entrega para a Polícia Militar, 50 motocicletas, 15 bicicletas equipadas, 2.157 coletes balísticos, 574 capacetes de diferentes níveis de proteção, 14 drones e um ultrassom. No total, a PM soma R$ 5.989.379,36 em investimentos.

Para a Polícia Civil, destaque para a entrega de 1.531 coletes balísticos, que irá proporcionar, ainda, um colete balístico para cada policial em atividade, além de um boroscópio e diversos equipamentos mobiliários para melhorias estruturais das unidades. O valor total do repasse à Polícia Civil é de R$ 1.628.018,87.

O Corpo de Bombeiros Militar recebeu equipamentos no valor total de R$ 579.076,86. Desse valor, foram adquiridos 57 equipamentos de proteção respiratória para os bombeiros, dois botes infláveis e um caminhão Bomba-Tanque para o combate de incêndios.

Já o Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), recebeu um equipamento de Sistema de Espectroscopia Portátil e um conjunto analisador genético de DNA. O valor da aquisição é de R$ 1.872.463,43.

Como parte do sistema de segurança, o Centro de Inteligência também foi beneficiado. A atualização do sistema para extração e análise forense recebeu investimento de R$ 381.110,25.

Equipamentos para a Polícia Militar:

Total: R$ 5.989.379,36

07 Drones:

R$ 178.444,00 (Emenda de Bancada)

07 Drones:

R$ 276.896,69 (Emenda de Rafael Mota)

01 Ultrassom:

R$ 136.253,67 (Emenda de Natália Bonavides)

550 Capacetes anti-tumulto

R$ 99.900,00 (Emenda de Walter Alves)

24 Capacetes balísticos Nível III

R$ 130.800,00 (Emenda de Bancada)

2.157 Coletes balísticos (P,M e G)

R$ 3.480.035,00 (Emenda de Bancada)

50 Motocicletas estilo Trail 300cc para Patrulhamento

R$ 1.687.050.00 (Recurso MJSP/ Governo do Estado)

15 Bicicletas equipadas

R$ 52.900,00 (Banco Mundial/ Governo Cidadão)

Equipamentos para a Polícia Civil

Total: R$ 1.628.018,87

1.531 Coletes balísticos

R$ 1.508.330,47 (Emenda de Bancada)

01 Boroscópio

R$ 13.740,00 (Emenda de Styvenson)

20 Armários para escritório

R$ 21.500,00 (Emenda de Natália Bonavides)

19 Gaveteiros/ móvel em madeira

R$ 8.550,00 (Emenda de Natália Bonavides)

33 mesas retas

R$ 23.100,00 (Emenda de Natália Bonavides)

09 Mesas redonda de reunião

R$ 3.960,00 (Emenda de Natália Bonavides)

33 Cadeiras Giratórias

R$ 15.840,00 (Emenda de Natália Bonavides)

64 Cadeiras Fixa

R$ 32.998,40 (Emenda de Natália Bonavides)

Equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar

Total: R$ 1.500.000,00

02 botes infláveis

R$ 85.618,17 (Emenda de Rafael Mota)

57 Equipamentos de proteção respiratória

R$ 493.458,69 (Emenda de Bancada)

O1 Caminhão Bomba-Tanque

R$ 921.000,00 (Fundo dos Bombeiros)

Equipamentos para o ITEP

Total: R$ 1.872.463,43

01 Sistema de Espectroscopia portátil

R$ 1.136.913,43 (Emenda de Bancada)

01 Conjunto Analisador Genético de DNA

R$ R$ 735.550,00 (Emenda de Bancada)

Sistema para extração e analise forense

R$ 381.110,25 (Recurso MJSP)

Total geral:

R$ 11.423.948,00