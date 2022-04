Itep muda sistema de agendamento para emissão de RG a partir desta sexta-feira, 29

Segundo o órgão, o agendamento pelo site será aberto sempre às 8h e não mais a meia-noite, como vinha acontecendo anteriormente. A vagas para agendamento serão abertas toda sexta-feira para agendamento na semana seguinte. O Itep orienta que o usuário fique atento às informações que constam no site do agendamento e sigam todas as orientações.

O horário de agendamento para emissão da carteiras de identidade do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep-RN) vai mudar a partir desta sexta-feira (29). O agendamento deve ser feito pelo site de serviços do Governo do Estado.

Segundo o órgão, o agendamento pelo site será aberto sempre às 8h e não mais a meia-noite, como vinha acontecendo anteriormente.

A vagas para agendamento serão abertas toda sexta-feira para agendamento na semana seguinte. O Itep orienta que o usuário fique atento às informações que constam no site do agendamento e sigam todas as orientações.

Para emissão do RG é necessário os seguintes documentos: Certidão de nascimento ou casamento (original ou cópia autenticada); Duas fotos 3X4 com fundo branco e recente - Não é necessário levar foto 3x4 para os agendamentos nas Centrais do Cidadão do Alecrim, Via Direta, Zona Norte, Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Pau dos Ferros; Comprovante de residência; CPF; Número do RG 1ª via (para agendamento de 2˚ via; PIS (opcional) e carteira de trabalho; Título de eleitor (opcional); Tipo sanguíneo e fator RH (opcional); Cartão do SUS (opcional) e CNH (opcional).

Para a retirar a primeira via do documento, o serviço é feito de forma gratuita, já a segunda via da identidade tem o valor de R$ 35,00.