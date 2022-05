Governo do RN deposita mais de R$ 272 milhões neste sábado (30) e conclui folha de abril

O Governo do Rio Grande do Norte paga neste sábado (30), a segunda e última parcela do pagamento de abril, ainda dentro do mês trabalhado.

Mais da metade dos trabalhadores do Estado já receberam o salário integral adiantado no último dia 14 ou 30% adiantado para quem recebe acima de R$ 4 mil.

Neste sábado serão depositados os 70% restantes para esta faixa salarial e ainda o salário integral das pastas com recursos próprios, totalizando um montante de mais de R$ 272 milhões e encerrando a folha deste mês, de R$ 530,8 milhões.

A última parcela da quarta e última folha do passivo herdado, no valor de R$ 316 milhões e referente a dezembro de 2018, será depositada em 31 de maio para servidores que recebem acima de R$ 6 mil. Quase 90% do funcionalismo estadual já está com seu salário em dia. Com isso, a atual gestão estadual quitará uma herança de aproximadamente R$ 1 bilhão de salários atrasados deixados pelo último governo.