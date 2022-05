PMRN recebe 50 motocicletas para patrulhamento ostensivo pela ROCAM

Na manhã desta sexta-feira (29), aconteceu na Escola de Governo, no Centro Administrativo do Estado, a entrega de veículos e equipamentos para as instituições que compõem as forças de segurança pública do RN.

Com a presença da governadora Fátima Bezerra, as Polícias Militar e Civil, o Corpo de Bombeiros e o Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) receberam veículos e materiais oriundos de investimentos no valor de mais de R$ 11 milhões de reais, recursos oriundos de recursos próprios e de convênios com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), de emendas de bancada, dos deputados federais Walter Alves e Natália Bonavides e do Senador Styvenson Valentim.

Na ocasião, a PM foi contemplada com 50 motocicletas estilo Trail 300cc, que serão utilizadas no patrulhamento ostensivo pela ROCAM ( Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas).

A corporação também recebeu 14 Drones, 550 capacetes Anti-Tumulto, 24 capacetes balísticos Nível III, 2157 coletes balísticos e 15 Bicicletas equipadas. Todo esse material será utilizado no serviço operacional. O Hospital Coronel Pedro Germano foi agraciado com um aparelho de Ultrassom.

O Comandante Geral da PMRN, Coronel Alarico Azevedo esteve presente na entrega das motos e dos equipamentos e ressaltou a importância destas aquisições para a Instituição:

“A aquisição dos materiais será de extrema relevância para o nosso serviço operacional, abrangendo unidades operacionais e tendo por propósito a melhoria da atividade de policiamento.”