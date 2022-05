Deputado Sousa confere pessoalmente recuperação da RN Dehon Caenga, em Grossos

O deputado estadual Manoel Cunha Neto, Sousa, foi conferir pessoalmente o início das obras da recuperação da Estrada Dehon Caenga, no município de Grossos.

“Uma obra importante, uma luta de nosso mandato, que se torna realidade, diz o deputado, mostrando o início dos trabalhos de reconstrução do trecho de rodovia.

Sousa lembra que esteve em Grossos no final do ano passado com a governadora Fátima Bezerra e a Prefeita Cinthia Sonale, de Grossos, assinando a ordem de serviço da obra.

O trecho da rodovia Dehon Caenga ficou totalmente destruída, depois de anos de sem manutenção. O DRE inseriu a reconstrução do trecho no rol de obras do Estado.

Outras rodovias da região estão sendo reconstruídas, como é o caso da RN 233, que interliga a BR 304, em Assu, a BR 405, em Apodi, passando por Paraú, Campo Grande e Caraúbas.

Sobre este trecho em si, a governadora Fátima Bezerra havia anunciado início logo no final do ano passado, mas não deu certo, devido à complexidade da obra.

Foram feitas as adaptações no projeto e as obras físicas foram iniciadas, devendo ser concluídas nos próximos dias, melhorando o tráfego de veículos.