Deputado destina recursos para reforçar guarda em Areia Branca e Conselho Tutelar em Serra do Mel

Através de emendas, o deputado estadual Manoel Cunha Neto, Sousa, reforçou o trabalho da Guarda Municipal de Areia Branca, e também do Conselho Tutelar da Serra do Mel.

Para o município de Areia Branca, Sousa explicou que destinou R$ 100 mil reais em emenda impositiva para comprar uma viatura, assim, ampliar o trabalho contra a violência.

Na ocasião da entrega da emenda, o deputado contou com a presença dos vereadores Sandro, Renan e Rebeca. “Tenho certeza que será muito importante”, destaca.

Em Serra do Mel, o deputado Sousa, acompanhado com Jeú, fez a entrega pessoalmente do documento para a aquisição do veículo para reforçar o trabalho em apoio as crianças.

Também será usado parte dos recursos para aquisição de equipamentos para as atividades na defesa da Criança e Adolescente do município de Serra do Mel.

O deputado observa que o município de Serra do Mel é geograficamente difícil para se trabalhar, considerando que são 22 vilas rurais distantes umas das outras.

Daí a importância do veículo para reforçar o trabalho do Conselho Tutelar.