RN fecha sete meses seguidos com redução no número de homicídios

O Rio Grande do Norte completou, ao final do mês de abril, sete meses seguidos de redução nos índices de mortes violentas, os chamados CVLIs. Ao todo, foram registrados 109 homicídios durante o mês de abril deste ano, contra 143 mortes ocorridas no mesmo período do ano passado, o que representa queda de 23,8%.

De acordo com os dados fornecidos pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), no comparativo dos anos de 2021 com 2020, em outubro a redução foi de 152 para 86 mortes violentas (-43,42%), em novembro, a queda foi de 116 para 100 (-13,79%) em dezembro caiu de 130 para 75 (-42,30%).

No comparativo de 2022, neste caso com os meses de 2021, em janeiro caiu de 118 para 97 (-17,79%), em fevereiro caiu de 104 para 103 (-0,96%), em março caiu de 140 para 87 (-37,85%), e em abril caiu de 143 para 109 (-23,77%).

Nos tipos criminais, no período de janeiro a abril, destaca-se a redução nas condutas de homicídio doloso, de 409 ocorrências em 2021 para 344 registros em 2022, queda de 15,9%. Os números dos de latrocínio também foram reduzidos, saindo de 29 em 2021 para 6 casos em 2022, diminuição de 79,3%.

VARIAÇÃO PROPORCIONAL ENTRE GESTÕES

Em números absolutos, o Governo do Rio Grande do Norte, ao final do mês de abril de 2022, marca 2.159 vidas poupadas. Foram 6.802 mortes violentas de 1º de janeiro de 2015 até 30 de abril de 2018, contra 4.643 mortes violentas de 1º de janeiro de 2019 até 30 de abril de 2022. Redução em 31,7%.

Nas quatro maiores cidades do estado, houve redução significativa neste comparativo.

Em Natal, foram 1850 casos no período 2015-2018 para 946 ocorrências no período 2019-2022. (-48,9%)

Em Mossoró, foram 727 casos no período 2015-2018 para 616 ocorrências no período 2019-2022. (-15,3%)

Em Parnamirim, foram 492 casos no período 2015-2018 para 217 ocorrências no período 2019-2022. (-55,9%)

Em São Gonçalo do Amarante, foram 364 casos no período 2015-2018 para 252 ocorrências no período 2019-2022. (-30,8%)