Governador Dix-Sept Rosado oferta pequenos procedimentos cirúrgicos a população

Os procedimentos cirúrgicos, que não precisam de grandes estruturas e menos ainda de suporte de UTI, estão sendo realizados na Unidade Básica de Saúde João Marinaldo de Holanda (PSF 1), tendo à frente o médico Rodolfo Maciel, auxiliado pela técnica de enfermagem Bruna Raphaela. No total, o médico atendeu 25 pessoas e retirou 76 lesões

A oferta dos serviços de saúde está sendo ampliada novamente no município de Governador Dix Sept Rosado. Nesta sexta-feira (29 de abril), a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou 25 pequenas cirurgias.

Os procedimentos cirúrgicos, que não precisam de grandes estruturas e menos ainda de suporte de UTI, estão sendo realizados na Unidade Básica de Saúde João Marinaldo de Holanda (PSF 1), tendo à frente o médico Rodolfo Maciel, auxiliado pela técnica de enfermagem Bruna Raphaela.

No total, o médico atendeu 25 pessoas e retirou 76 lesões. Por determinação do prefeito Dr. Artur Vale, as cirurgias agora são disponibilizadas todos os meses.

As pessoas que precisam desse tipo de procedimento devem procurar a Secretaria Municipal de Saúde, portando cartão do SUS, Identidade e CPF, comprovante de residência, além de encaminhamento médico do posto. O procedimento é rápido.