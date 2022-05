Mudanças de temperaturas podem provocar alergias com mais frequência, afirma especialista

“A umidade elevada e ambientes fechados junto com essa variação de clima, colaboram para a proliferação de ácaros e fungos do mofo, alterando a filtração da mucosa nasal. Dessa forma, provocam também cansaço, dor de cabeça, febre, olhos avermelhados e até tontura”, explica o alergologista do Sistema Hapvida, Dr. Roberto Pacheco.