Prefeitura de Grossos consolida programa de microcrédito para empreendedores locais

Na última sexta-feira (29), a Prefeitura de Grossos deu sequência ao programa de microcrédito desenvolvido em parceria com a Agência de Fomento do RN (AGN). Em evento realizado na Secretaria de Trabalho e Assistência Social, foram entregues cheques a mais 11 microempreendedores locais, o que correspondeu à distribuição de R$44.500,00.



Esta já é a segunda vez no ano que ocorre o repasse. Em fevereiro passado, cerca de R$9 mil foram liberados para 3 beneficiários do programa, e em 2021 o montante de recursos investidos chegou a quase R$200 mil, alcançando dezenas de grossenses que atuam na informalidade ou estão cadastrados como MEI.



“A manutenção dessas linhas de crédito tem uma importância vital para nossa economia, pois garante aos empreendedores locais o capital necessário para movimentar seus negócios, sem que eles se submetam a juros abusivos da rede bancária convencional. Além disso, é dinheiro que movimenta o comércio como um todo e aquece as atividades econômicas do município”, destacou a prefeita Cinthia Sonale.



Para ter acesso aos empréstimos da AGN, cujos valores variam entre R$3 mil e R$12 mil, os interessados devem se dirigir à Secretaria de Ação Social entre segunda e sexta-feira, no horário de 13h às 17h, munidos de RG, CPF, comprovante de residência e fotos da atividade realizada. Vale lembrar que quem se enquadra como MEI também deve apresentar certidão negativa.