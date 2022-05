TRE-RN amplia horário de atendimento para regularização eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) vai ampliar o horário de atendimento dos Cartórios Eleitorais, boxes de atendimento ao eleitor e eleitora e Postos de Atendimento de todo Estado nesta reta final do fechamento do cadastro eleitoral.



Na terça-feira, 3 de maio, o atendimento presencial em todo o Estado será das 8h às 17h. E no dia 4 de maio, o horário de atendimento ao eleitor será das 8h às 18h, com distribuição de fichas, a partir do início do expediente.



A ampliação do horário de atendimento acontece em razão da instabilidade no sistema ELO, verificada nesta segunda-feira (02), e da elevada demanda de atendimento presencial nos Cartórios Eleitorais. Segundo informação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), somente até as 17h desta segunda, foram realizados 431 mil atendimentos.



A ampliação do horário foi publicada na Portaria Conjunta PRES/CRE nº 11, de 02 de maio de 2022.