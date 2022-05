Prefeita de Grossos acompanha governadora em visita à obra da RN Dehon Caenga

A prefeita Cinthia Sonale esteve hoje pela manhã no trecho em recuperação da RN Dehon Caenga, na companhia da governadora Fátima Bezerra. A chefe do executivo estadual veio a Grossos inspecionar os trabalhos na rodovia ao lado da sua equipe e de políticos aliados.



Na oportunidade, Cinthia agradeceu à Fátima pela obra, e ressaltou o significado dessa realização para a cidade e região. “A restauração da RN Litorânea é muito importante para o turismo do nosso município e o desenvolvimento de toda a Costa Branca”, comentou.



A ex-senadora, por sua vez, lembrou do esforço da gestora local para viabilizar tal conquista. “Quero aqui destacar, sem dúvida nenhuma, a luta da prefeita, o quanto ela lutou por isso”, disse em entrevista à imprensa da cidade.



Ela também recebeu mais um pedido da mandatária grossense, desta vez relativo à sinalização da Dehon Caenga, já garantida para os próximos dias, e o recapeamento da RN 012, obra que a governadora assegurou início ainda para este ano.