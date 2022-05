“Como mãe entendo a importância desse espaço” diz Cinthia sobre abertura do CEAM em Grossos

A prefeita Cinthia Sonale e o vice-prefeito Galego Caetano participaram, na última segunda-feira (02), da inauguração do Centro Educacional de Apoio Multidisciplinar (CEAM), localizado no bairro Boa Esperança em Grosssos.



Para a prefeita Cinthia Sonale, o CEAM chega como um reforço a saúde e educação, e traz dignidade para às mães e crianças do município.



"Hoje, vou falar como mãe, por entender a importância desse Centro Educacional para nossas famílias. O projeto é muito importante, pois devolve a nossas crianças especiais, com o tratamento adequado a alegria de lutar pelos seus sonhos, e as mães, a esperança de dias melhores. Assim que assumi meu mandato, determinei a criação da sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), isso mostra o zelo e carinho com nossos pequenos. No ano de 2021, mais de 140 crianças especiais receberam atendimento. A minha gestão é pautada no compromisso com a saúde, educação e todos as áreas que beneficiem o meu povo", declarou Cinthia.



O vice-prefeito Valdeci Caetano, cumprimentou a todos que estavam no evento e falou da importância do Centro Educacional. "Um espaço como este é necessário para atender melhor nossas crianças especiais, e de grande importância, pois com tratamento adequado às habilidades e, ou aptidões dos nossos alunos e jovens são despertados e eles poderão alcançar seu sonhos", disse.



O CEAM irá beneficiar alunos da rede municipal de ensino, bem como crianças e jovens do município que necessitam de atendimento educacional especializado.



O equipamento conta com serviços de psicopedagogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assistente social, profissional de educação física, além de aulas de hidroginástica, psicomotricidade, e outros atendimentos de acordo com as demandas e necessidades das crianças. Também disponibiliza sala da educação inclusiva com atendimento especializado.



A criação do Centro de Atendimento de Apoio Multidisciplinar (CEAM) é mais uma determinação da prefeita Cíntia Sonale que tem buscado as melhores estratégias por meio de atendimento especializado e multidisciplinar oferecer acolhimento para crianças, jovens e adolescentes com necessidades especiais. Todo o investimento do CEAM, é com recursos próprios, que reafirma o compromisso da atual administração com a saúde, educação e em todos as áreas possíveis de atuação