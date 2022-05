RN estende reajuste de recomposição de perdas salariais aos servidores temporários da Fundase

Os servidores temporários da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Norte (Fundase-RN) tiveram reivindicação atendida pelo Governo do Estado.

A categoria passa a ter equiparação salarial, de acordo com os níveis previstos na Lei Complementar Nº 697/ 2022.

Com a medida, eles são contemplados com o reajuste que foi concedido em março a 12 categorias de servidores efetivos, ativos e inativos, com a Lei Complementar Nº 698, que garante a recomposição de perdas salariais em 15% a 15 mil trabalhadores do Estado.

A folha suplementar que incorpora a atualização retroativa a 1º de março foi paga aos 390 temporários (motoristas, auxiliares de serviços diversos, agentes socioeducativos e técnicos), nesta quarta-feira (4).