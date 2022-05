HRTM realiza nova captação de órgão; procedimento é o 38º desde a reabertura da CIHDOTT

A captação foi feita na tarde desta quarta-feira (4), em uma paciente do sexo feminino, de 35 anos, que estava internada na unidade de terapia intensiva do hospital. Foi captado hoje um fígado, enviado para transplante no Distrito Federal. O Hospital Regional Tarcísio Maia é um dos mais atuantes do Nordeste nessa área da saúde pública, seguindo todas as normas do protocolo desenvolvido pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos – ABTO.