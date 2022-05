Final de semana será de chuvas em todas as regiões do Rio Grande do Norte. O Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) prevê a ocorrência de pancadas de chuvas na sexta (06), sábado (07) em todas as regiões do estado e no domingo (08), nas regiões do Alto Oeste e Mossoró. Com relação as temperaturas, elas deverão variar entre 24°C, durante as madrugadas, e poderão chegar aos 34°C durante as tardes. Já no interior do estado, a variação prevista é entre 22°C e 34°C.

As chuvas que caem em vários municípios do Rio Grande do Norte na manhã desta quinta-feira (05) deverão continuar no final de semana. A previsão do tempo é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva em diversas regiões.



O Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) prevê a ocorrência de pancadas de chuvas na sexta (06), sábado (07) em todas as regiões do estado e no domingo (08), nas regiões do Alto Oeste e Mossoró.



Com relação as temperaturas, elas deverão variar entre 24°C, durante as madrugadas, e poderão chegar aos 34°C durante as tardes. Já no interior do estado, a variação prevista é entre 22°C e 34°C.



O chefe da unidade de Meteorologia, Gilmar Bristot explica que as condições seguem favoráveis para a ocorrência de chuvas no estado, tanto no interior quanto na região do litoral. “A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) segue atuando no RN trazendo condições favoráveis para ocorrência de chuvas”, comentou o meteorologista.



O sistema de monitoramento já registra alguns municípios do estado com acumulados de chuvas dentro da normalidade prevista. É o caso, por exemplo, do município de São Rafael (Vale do Assu) que nestes primeiros quatro dias do mês de maio já choveu mais de 60 milímetros (mm), valor acima da média esperada. Quando analisado o ano de 2022, por lá já choveu acima da média esperada para o ano inteiro com acumulado de 718,9mm.



Umarizal é outro município que já apresenta chuvas dentro do normal no mês de maio com acumulado de 82.1mm. “Maio é o último mês da quadra chuvosa no interior e deverá apresentar volumes dentro da média esperada, com destaques nas regiões Oeste e Leste”, disse Bristot.



O Sistema de Monitoramento da Emparn disponibiliza diversas informações para consulta como a pluviometria de cada município, zoneamento agrícola e risco climático. O acesso é pelo site emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia.



Previsão dia a dia:

06/05/22 - sexta-feira - Céu nublado com chuvas em todas as regiões.

07/05/22 - sábado - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.

08/05/22 - domingo - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com pancadas de chuvas no Alto Oeste e Mossoró.



Previsão de chuvas no RN para o período de maio a julho de 2022

Mesorregião Maio Junho Julho Acumulado

Oeste 101,4 46,5 27,4 175,2

Central 71,5 34,7 26,9 133,1

Agreste 91,0 93,8 81,7 266,4

Leste 171,1 211,8 176,8 559,7

Estado 108,7 96,7 78,2 283,6