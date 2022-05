Mais de 36 mil novas famílias do RN foram cadastradas na Tarifa Social de Energia em 2022

A Neoenergia Cosern já cadastrou mais de 36 mil novas famílias potiguares inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que possuem o Número de Identificação Social (NIS) na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) em 2022.

“O benefício, que concede até 65% de desconto na fatura de energia, já contempla quase 390 mil famílias potiguares”, explica Júlio Giraldi, superintendente de Relacionamento com Clientes da Neoenergia Cosern.

“Quase 100% dos cadastros é feito por nós de forma pro ativa, assim que recebemos as informações dos órgãos federais”, lembra o superintendente.

“Mas é importante ressaltar que os consumidores beneficiados e cadastrados precisam manter os dados sempre atualizados junto aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) dos seus respectivos municípios para não saírem da base de dados fornecida pelo Governo Federal e perderem o benefício”, complementa.

Todos os meses, a Neoenergia Cosern envia avisos nas faturas de energia dos beneficiários da TSSE informando sobre o prazo de regularização e sobre a necessidade de atualização dos cadastros junto aos Cras.

Para verificar a documentação necessária e como proceder, basta acessar o link a seguir: https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/cadastro-unico/gestao-do-cadastro-unico-1/como-se-cadastrar

Mais 200 mil novas famílias têm direito ao benefício no RN.

A Neoenergia Cosern estima que cerca de mais 200 mil famílias, além das quase 390 mil cadastradas atualmente, também tem direito ao benefício, pois elas têm o NIS – mas ainda não são titulares da conta de energia elétrica.

Por isso, a distribuidora alerta sobre a necessidade de atualizar a titularidade das contas contratos (isso pode ser feito pelo telefone 116 ou nas Lojas de Atendimento) como outro pré-requisito para garantir o benefício da TSSE.

COMO SE CADASTRAR NA TARIFA SOCIAL

Os usuários cadastrados no CadÚnico e no NIS, com renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário-mínimo nacional, também podem fazer a inscrição da TSEE junto à Neoenergia Cosern por meio do WhatsApp (84) 3215-6001.

É muito simples: basta abrir o aplicativo de conversa, seguir as orientações do chatboat, e informar o número da conta contrato (localizável no canto superior direito da fatura) e o NIS.

A distribuidora fará a confirmação no banco de dados do Governo Federal. Após a checagem dos dados, o prazo para inclusão na Tarifa Social é de cinco dias úteis e o cliente passa a ter o benefício na próxima conta.

O mesmo procedimento deve ser adotado para os clientes cadastrados no Benefício de Prestação Continuada (BPC), que possuem o Número do Benefício (NB).