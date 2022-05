PMM vai instalar ponto de vacinação na Festa de Nossa Senhora de Fátima

A vacinação no local acontecerá neste sábado (7), das 16h às 21h, contra sarampo, Influenza e Covid-19. No mesmo, as equipes de saúde também estarão imunizando a população nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Maria Soares, localizada ao lado da UPA do Alto de São Manoel; e Chico Costa, vizinho à UPA do Santo Antônio. Nessas unidades a vacinação acontece das 8h às 16h. Já no Partage Shopping Mossoró, a vacinação ocorre das 10h às 18h; veja quem deve se vacinar.