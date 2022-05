“Uma grande conquista para a Saúde Grossense”, diz prefeita Cinthia sobre expansão do SAMU

O plano para ampliação da política pública de saúde foi discutido em reunião que aconteceu na terça-feira (3), em Mossoró durante a visita da governadora Fátima Bezerra. A expansão está prevista para acontecer até agosto. A nova unidade do atendimento móvel de urgência beneficiará além de Grossos, a cidade de Tibau, com quem a primeira constituiu um consórcio a fim de assegurar a manutenção do serviço, que terá base de apoio na comunidade de Gangorra.