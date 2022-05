Roubos a estabelecimentos comerciais caem 35,4% no RN

O primeiro quadrimestre apresentou uma redução significativa em um dos principais aspectos para a garantia da segurança pública potiguar: diminuição na quantidade de roubos a estabelecimentos comerciais. Ao se comparar os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2022 com o mesmo período de 2021, os índices criminais de roubos desta natureza tiveram queda de 35,4%.



Com base nos dados fornecidos pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (Coine) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), no primeiro quadrimestre de 2021, foram registrados 638 roubos ou assaltos a estabelecimentos comerciais no território potiguar, contra 412 casos registrados no mesmo período deste ano. Como já foi dito, isso significa uma queda de 35,4% crimes desta natureza em todo o Rio Grande do Norte.



No recorte de comparação mês a mês, no mês de janeiro do ano passado foram registradas 141 ocorrências, contra 128 registros em neste ano (-9,2%). Em fevereiro de 2021 foram 186 crimes de roubos comerciais no RN, contra 63 em fevereiro de 2022 (-66,1%). No mês de março de 2021, aconteceram 170 roubos a estabelecimentos no estado, enquanto neste ano foram 115 casos (-32,4%). Já no comparativo entre os meses de abril, foram 141 registros em 2021, contra 106 casos em 2022 (-24,8%).



Redução mês a mês



Roubos em janeiro 2021: 141

Roubos em janeiro 2022: 128

Redução: 9,2%



Roubos em fevereiro 2021: 186

Roubos em fevereiro 2022: 63

Redução: 66,1%



Roubos em março 2021: 170

Roubos em março 2022: 115

Redução: 32,4%



Roubos em abril 2021: 141

Roubos em abril 2022: 106

Redução: 24,8%