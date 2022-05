Prefeita Cinthia Sonale realiza festa do Dia das Mães neste sábado, 07 em Grossos

Em comemoração ao Dia das Mães, a prefeitura de Grossos realiza neste sábado (07) a tradicional festa das Mães com shows e sorteio de brindes para as mães Grossenses.



A programação da festa contará com sorteio de prêmios e shows com Tony Dilmar, Banda circuito Musical e Bota pra Torar.



Para a prefeita Cinthia Sonale, comemorar o dia das Mães este ano se torna ainda mais especial após dois anos de pandemia.



“Apesar da dificuldade que enfrentamos, queremos comemorar o dia das mães lembrando dessa data tão importante para todos nós, as mães merecem esse momento depois de dois anos de isolamento devido a pandemia, queremos comemorar e demonstrar todo nosso amor e carinho pelas nossas mães. Faremos sorteio de prêmios e uma bonita festa para homenagear todas as mães de Grossos”, afirmou a prefeita.



De acordo com Secretaria de Turismo e Eventos, Clarice Carla, a logística de entrega dos cupons foi feita um dia antes das festividades de casa em casa pela equipe da prefeitura “As senhas para o sorteio foam distribuídas por toda a cidade um dia antes do evento, em todas as residência, serão dezenas de prêmios para as mães”, afirmou.



A festa do Dia das Mães acontece a partir das 18h no largo da Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus.