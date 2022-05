Novo Portal de Serviços Online do Detran já está disponível à população

O cidadão que busca os serviços oferecidos pelo Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) ganha uma nova ferramenta na internet, que fornece mais comodidade e praticidade para atender a sua demanda.

A ferramenta é o Portal de Serviços Online lançado pela Direção do Detran nesta segunda-feira (09), e que já se encontra à disposição do cidadão, bastando ir ao endereço: portal.detran.rn.gov.br ou entrar no site oficial do Órgão (www.detran.rn.gov.br) e acessar o botão “Portal de Serviços”.

A medida segue o planejamento do Governo do Estado do RN e da Direção do Detran em trabalhar para modernizar e ampliar o acesso do cidadão aos serviços online da Autarquia de trânsito.

Utilizando o Portal de Serviços, o cidadão pode acessar pelo computador ou smartphone a página e ter acesso rápido a registro de veículos, habilitação de condutores, infrações, leilões de veículos, protocolo administrativo e informações sobre as unidades do Órgão em todo o Estado.

“Estamos dando um passo importante aproximando ainda mais o Detran do cidadão, que agora passa a ter uma área exclusiva com diversos serviços juntos, tornando assim mais fácil, ágil e prático o atendimento, que é acessível 24h todos os dias da semana, evitando o deslocamento do usuário a uma unidade física e economizando tempo para resolução da demanda”, comemorou o diretor-geral do Detran, Jonielson Pereira.

O chefe de Gabinete do Detran, Osmar Paiva Filho, explicou que o Portal de Serviços foi pensado e construído de uma maneira prática e de fácil acesso ao cidadão. Destacando cada botão principal com referência a área específica e uma lista limpa e clara de cada um dos serviços disponíveis por área de competência.

“Tivemos a preocupação de ser o mais fácil, prático e intuitivo possível para que o nosso usuário não tenha dúvida e possa utilizar o Portal com toda facilidade e clareza”, comentou.

O Portal de Serviços consta de seis botões principais localizados na parte superior da página. Esses botões apontam para assuntos específicos daquela coordenação, sendo “Veículos”, “Habilitação”, “Leilão”, “Infração”, “Protocolo” e “Informações”.

Um exemplo é que ao clicar em “Veículos” abre de imediato a relação de serviços oferecidos no portal, como: Intenção de Venda ATPV-e; Acompanhamento ATPV-e; Agendamento de Serviços; CRLV Digital; Comunicado de Venda; Consulta de Veículo; Consulta ao SNG; Consulta Registro de Contrato; Escolha de Placas; Débitos/Multas; Primeiro Emplacamento; Transferência de Propriedade; e Licenciamento Anual.

Já no botão “Habilitação” é possível ter acesso aos serviços de CNH Digital; Primeira Habilitação; Renovação de CNH; CNH Definitiva; 2ª Via de CNH; 2ª Via de CNH/Alteração de Dados; Mudança de Categoria; Adição de Categoria; CNH Popular; Permissão Internacional para Dirigir; Consulta Pontuação de CNH; Emitir Nada Consta; Registro de CNH Estrangeira; e Reinício de Processo.

Outra funcionalidade importante é a aba “Infrações”, que disponibiliza a opção do usuário realizar, via Portal de Serviço, as apresentações de recursos ao Conselho Estadual de Trânsito (Cetran), ao setor de Defesa Prévia, a JARI, como também indicar o condutor infrator e até consultar o seu processo no protocolo via SEI, sendo ainda possível no botão “Protocolo” a solicitação online de devolução de valor/pagamento em duplicidade; prescrição e isenção de taxa de multa, denúncia de suspeita de clonagem; cancelamento da PID; cartão de estacionamento; credenciamento de autoescola; alteração de endereço, telefone ou e-mail; e credenciamento de instrutores.

“O Detran comemora a entrega dessa ferramenta que vem beneficiar diretamente os usuários e acrescentamos, que iremos aperfeiçoar ainda mais o Portal, inserindo novos serviços e o tornando cada vez mais próximo das necessidades do cidadão”, concluiu o diretor do Detran, Jonielson Pereira.