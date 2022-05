Confira programação de aniversário de 34 anos do município de Serra do Mel

Com uma festa para celebrar os Dia das Mães, que acontece nesta terça-feira, 10, na sede do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), a partir das 9h, marcará o início da programação à Serra do Mel, que celebra 34 anos de Emancipação Política, na sexta-feira, 13.

O município de Serra do Mel foi fundado na década de oitenta para ser motor de desenvolvimento da região Oeste do Rio Grande do Norte, através da produção de mel, castanha e caju. Foram plantados 2,4 milhões de cajueiros nas 22 vilas rurais.

Na região, foram assentadas mais de 1.100 famílias. Ao longo dos anos, a copa do cajueiro precisou ser ser substituída, pois parte morreu devido as longas secas e outra parte devido as pragas. Com novos cajueiros, também chegaram novas possibilidades de crescimento.





A energia solar e principalmente eólica, transformou a geografia da Serra do Mel, que já é a maior produtora de energia limpa do Rio Grande do Norte, seguida de João Câmara. Gera muitos empregos e proporciona desenvolvimento.

A programação segue na quarta-feira, 11, com maratona, às 7h, tendo como local de partida e chegada o posto de combustível ALE, e terá percurso de 10km ida e volta. Já às 8h, terá torneio de voleibol, que acontece na Arena Central.

Ainda às 8h, a prova de ciclismo feminino com percurso de 10km, com idade e volta a Vila Goiás, com saída e chegada no posto Ale. A prova de ciclismo masculino acontece às 9h e terá percurso de 20km, ida e volta à Vila Paraná, com saída e chegada no posto Ale.

A programação segue com torneio de futsal feminino (em frente a prefeitura), e torneio de futebol de campo masculino no campo Nenezão.

Ao meio dia acontece feijoada. Já às 13h os motores vão roncar para a competição de motocross, modalidade que vem atraindo grande público para prestigiar pilotos locais e da região. Por volta das 18h, acontece torneio de futsal masculino na quadra em frente a sede da prefeitura e, também, apresentação de jiu jitsu e a premiação das modalidades esportivas.

Na quinta-feira, 12, é comemorado o Dia do Evangélico. Consta na programação, que às 18h30 haverá culto de ação de graça na praça Cortez Pereira, tendo como pregador Pedro Cordeiro e o cantor gospel Leandro Borges.

Na sexta-feira, 13, é o dia da Emancipação Política, e logo cedo, às 8h, a administração municipal, através do prefeito Josivan Bibiano estará realizando a entrega de casas populares. Já às 17h, acontece missa de ação de graça na praça Cortez Pereira. A programação será encerrada a partir das 18h30, quando acontece sessão solene na Câmara Municipal.