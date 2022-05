DHM elucida feminicídio ocorrido no dia 27 de abril no Planalto 13 de Maio, em Mossoró

Nesta segunda-feira (9) a Polícia Civil de divulgou a elucidação de um caso de feminicídio, ocorrido no dia 27 de abril de 2022, no Planalto 13 de Maio, em Mossoró.

A vítima, Vanderlandia Lima Queiroz, de 27 anos, foi encontrada morta em uma estrada carroçável, na região do Papoco, com dois disparos de arma de fogo.

De acordo com informações do Delegado Rafael Arraes, a vítima foi mora pelo ex-companheiro dela, Diego Rodrigues Marques, de 31 anos. O casal estava em processo de separação e o homem não aceitava o fim do relacionamento.



Ainda segundo o delegado, Diego teria pegado uma moto emprestada para oferecer carona à vítima. No trajeto, ele a levou para uma estrada carroçável, onde cometeu o crime. Esse foi o primeiro feminicídio do ano em Mossoró.

Testemunhas relataram que no mesmo dia em que matou Valdelândia, Diego já deixou a cidade. Um mandado de prisão preventiva contra ele já foi solicitado ao poder judiciário e ele encontra-se foragido.

Diego também é procurado pelo homicídio de Delegacia de Homicídio Fábio Ferreira de Lima de 31 anos, crime ocorrido no ano de 2014 no bairro Alto da Conceição em Mossoró. Este crime foi elucidado recentemente pela equipe do Delegado Roberto Moura, responsável pela investigação de casos de homicídio antigo.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181, para auxiliar na localização e, posteriormente, na prisão do suspeito.