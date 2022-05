ALRN aprova “Selo Empresa Amiga dos Autistas” para incentivar inserção no mercado de trabalho

Três projetos de lei com tema central do Transtorno do Espectro Autista (TEA), popularmente conhecido como autismo, foram aprovados pelos deputados estaduais do Rio Grande do Norte, durante a sessão plenária desta terça-feira (10).

Todos eles são de iniciativa do deputado Kleber Rodrigues (PSDB). Outros projetos parlamentares também foram aprovados na Casa.

Um dos projetos institui a Semana de Conscientização sobre o Autismo; o segundo projeto relacionado ao tema cria o Programa Estadual de Orientação sobre autismo para profissionais das áreas de Educação e Saúde. O terceiro projeto cria o Selo Empresa Amiga dos Autistas.

Durante a discussão das matérias, Kleber Rodrigues afirmou que o objetivo da criação da Semana de Conscientização e do programa estadual é “humanizar ainda mais o atendimento e divulgar todas as ações que são feitas no RN”.

Sobre o Selo Empresa Amiga dos Autistas, o deputado afirmou que busca ampliar a inclusão social através da inserção no mercado de trabalho.

“E também para que possamos mostrar as empresas que levantam essa bandeira e têm esse olhar diferenciado para as pessoas como autismo”, afirmou o deputado, que preside, no Legislativo do RN, a Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

OUTROS PROJETOS APROVADOS

Outro projeto aprovado foi o da deputada Eudiane Macedo (PV), que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartaz informativo em estabelecimentos de saúde, quais sejam hospitais, clínicas, consultórios médicos, postos de saúde e estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, informando sobre o direito das crianças com microcefalia - decorrente do Zika Vírus - ao benefício de prestação continuada, com direito à pensão vitalícia especial no valor de um salário mínimo.

Da deputada Eudiane Macedo também foi aprovado o projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de dispositivo refletivo de segurança em caçambas estacionárias nas vias públicas e o que institui a Política Pública Estadual de Proteção e Fomento dos direitos da pessoa com fibromialgia.

O projeto que dispõe sobre a inclusão das instituições que atuam na proteção e defesa dos direitos dos animais no programa Nota Potiguar, do deputado Francisco do PT, também foi aprovado.

De iniciativa do Executivo, os parlamentares aprovaram o projeto que autoriza doação de imóvel público estadual pelo DER para a construção de quartel do Corpo de Bombeiros Militar (CBMRN) em Pau dos Ferros e do TCE, aprovaram o projeto que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Tribunal.