Prefeita Cinthia assina ordem de serviço de reforma da Praça do Moinho na sexta

O Moinho Holandês um dos principais pontos turísticos do município, irá ganhar novos espaços voltados ao lazer e convívio social, graças a investimentos realizados pela Prefeitura de Grossos com a reforma da Praça do Moinho.

A assinatura da ordem de serviço para a reforma no equipamento público será realizada na próxima sexta-feira (13). Trata-se de uma reivindicação antiga dos moradores e promessa de campanha da prefeita Cinthia Sonale, que agora começa a se tornar realidade para toda população.

“Essa obra sempre foi um compromisso nosso com a população. O Moinho é hoje nosso principal ponto turístico. Precisa estar reformado e preparado para receber os turistas que vem até a nossa cidade, fazem fotos, registram e divulgam Grossos para o mundo todo. Estamos investindo recursos próprios do município para entregar a população um equipamento novo, para que todos possam usufruir, fazer sua caminhada, passear com os filhos. Queremos que se torne um espaço de lazer e convivência. Vamos assinar a ordem de serviço e já vamos dar início a obra, que dentro de poucos dias será inaugurada”, declarou a prefeita.

A obra de reforma da Praça do Moinho Holandês contempla uma área total de 765m2, e um investimento de R$ 295.725,37 com recursos próprios do município.

Na reforma da praça serão feitas diversas melhorias, como dispositivos de acessibilidade, novos bancos, paisagismo, nova iluminação, restauração e novos espaços de lazer.

A prefeita Cinthia Sonale assinará a ordem de serviço para reforma da praça nesta sexta-feira (13) ás 16h no largo da Praça do Moinho com a presença de vereadores, secretários e população em geral.