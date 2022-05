Conselho Diretor da Uern nomeia comissão para o próximo concurso público

O Conselho Diretor da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Fuern) nomeou, em reunião realizada na tarde de hoje, 10, a comissão para estudos preliminares de um novo concurso público de provas e títulos para servidores docentes e técnicos administrativos.



Integram a comissão os seguintes professores, técnicos administrativos e representante da comunidade externa: professora Isabel Cristina Amaral, TNS Janssen Klauss do Nascimento Dias e Xavier, professor Adonias Vidal de Medeiros Júnior, TNS Pedro Rebouças de Oliveira Neto, professora Sirleyde Dias de Almeida, professor Francisco Chagas de Lima Júnior, TNS Taísa Cristianne Lopes de Melo e Erika Fernandes Benjamin, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseccional Mossoró.

Para tornar paritária a composição, a relatora do processo, Técnica de Nível Superior (TNS) Irani Lopes da Silveira Torres sugeriu e os demais conselheiros aprovaram que seja nomeado um quarto membro de representação dos técnicos, a ser indicado pelo Sindicato dos Técnicos Administrativos da Uern (Sintauern).



A comissão do concurso público será responsável por fazer o levantamento dos cargos e quantidade de vagas, cronograma e etapas do concurso, entre outros procedimentos prévios ao lançamento do edital.



Os conselheiros também aprovaram a planilha de planejamento de curso para a implantação do novo Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Filosofia, modalidade presencial, do Campus Avançado de Caicó e, ainda, a proposta orçamentária e financeira para a implantação do Curso de Graduação em Enfermagem, modalidade Presencial, Grau Acadêmico Bacharelado, no Campus Avançado de Pau dos Ferros.



Ainda na reunião realizada pelo Google Meet e transmitida no canal Uern Oficial no YouTube, foi eleita Carolina Rosado de Sousa Costa Luciano, da OAB Mossoró, como membro suplente do Conselho Diretor, indicada por entidades representativas dos segmentos da comunidade.



Concurso público

No dia 29 de setembro de 2021, a governadora Fátima Bezerra assinou a autorização para a realização de um novo concurso público na Uern. O último certame realizado pela Instituição foi em 2016, com 116 vagas ofertadas e mais de 500 servidores, entre professores e técnicos-administrativos, convocados desde então.