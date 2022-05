Caern identifica mais de 13.500 “gatos” nos últimos 12 meses no RN. A ação irregular prejudica o sistema de abastecimento e é crime previsto no código penal, por esse motivo, a Companhia mantém equipes trabalhando diariamente para investigar denúncias. Nos últimos 12 meses, a Caern realizou mais de 50 mil fiscalizações, em todo o Estado. O furto de água é considerado uma perda comercial para a Companhia, além disso, prejudica o abastecimento, já que essa água deveria ser distribuída apenas para ligações ativas.

Chega a sexta-feira treze e todo mundo lembra logo a figura do gato preto. E por falar neste animal, a Caern encontrou, no último ano, 13.648 gatos, ou seja, ligações clandestinas.

A ação irregular prejudica o sistema de abastecimento e é crime previsto no código penal, por esse motivo, a Companhia mantém equipes trabalhando diariamente para investigar denúncias.

Nos últimos 12 meses, a Caern realizou mais de 50 mil fiscalizações, em todo o Estado. O furto de água é considerado uma perda comercial para a Companhia, além disso, prejudica o abastecimento, já que essa água deveria ser distribuída apenas para ligações ativas.

“As ações de fiscalização buscam coibir as ligações clandestinas e possibilitar uma melhor distribuição entre os clientes da Companhia”, explica Giordano Filgueira, Superintendente Comercial.

As ligações clandestinas são passíveis de multa, suspensão do fornecimento de água e outras penalidades. As fraudes podem ser denunciadas de forma anônima através da Ouvidoria da Caern através do telefone 0800 84 028100 ou pelo e-mail ouvidoria@caern.com.br.

NEGOCIAÇÃO

Os clientes em débito têm a oportunidade de regularizar com vantagens especiais até 31 de maio. Na campanha de negociação débitos a Caern oferece descontos de juros e multa, também permite o parcelamento do saldo devedor em até 60 meses.

A abertura da negociação abrange faturas anteriores a março de 2022. Se o cliente não fizer o pagamento à vista, pode optar pelo parcelamento, caso em que a entrada deve ser de pelo menos 5% do total da dívida, com o saldo podendo ser parcelado em até 60 vezes, desde que o valor da parcela seja, no mínimo, 50% do valor médio da fatura do imóvel.

O cliente pode incluir débitos negociados anteriormente e ainda não saldados, com a entrada mínima de 10% do total do débito. A negociação também pode ser feita pelo cartão de crédito, sem entrada, com isenção de juros e multas, em até 24 vezes e com parcela mínima de R$ 5.

Quem quiser aproveitar a oportunidade, pode procurar os canais virtuais da companhia ou ir ao escritório de atendimento mais próximo de sua casa.